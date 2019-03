"Uniti per la sicurezza stradale": prove di guida sicura gratuite con la Polizia

Si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo l’evento “Sapere è meglio che improvvisare” a Ravenna, presso il Centro commerciale Esp. L'iniziativa itinerante, con eventi già conosciuti in ambito nazionale in materia di prevenzione e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale a 360°, per la prima volta vede fare tappa nella città dei mosaici.

La manifestazione ha come obiettivo quello di unire gli enti pubblici e il comparto privato con il comune e condiviso scopo di rendere gli utenti della strada più sicuri, responsabile e consapevoli. Ed è per questo che verranno organizzate delle prove di guida sicura introduttiva gratuite in un’area appositamente allestita nei parcheggi del centro commerciale. I partecipanti verranno assistiti da istruttori professionisti di guida sicura di Bm Sport & Drive, mentre nella galleria del centro commerciale verrà allestito uno spazio espositivo dove i visitatori potranno informarsi e assistere ai vari intrattenimenti in programma in materia di sicurezza stradale, nonchè iscriversi alle attività pratiche pianificate. L’iniziativa vede storicamente la collaborazione con la Polizia di Stato, che sarà rappresentata dalla Polizia Stradale sezione di Ravenna. Prevista l’esposizione di alcuni mezzi di servizio, tra cui la Lamborghini Huracan in dotazione alla Polizia Stradale, mentre gli operatori specializzati intratterranno il pubblico presente con la proiezione di filmati provenienti dai propri archivi sulle cause e le dinamiche degli incidenti stradali.

L’iniziativa raggruppa gran parte delle forze dell’ordine e di soccorso; di fatto sarà presente la Polizia Locale di Ravenna con l’esposizione anch’essa dei propri mezzi su strada, oltre che dalla presenza degli operatori che assisteranno i bambini nel Campo Scuola Bike “Imparare i cartelli stradali”, percorso allestito dall’organizzatore dell’evento, dove i bambini potranno apprendere le prime fondamentali nozioni in tema di Codice della Strada. A completamento del personale in divisa saranno esposti gli automezzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, sia storici che moderni. Il personale specializzato presente, inoltre, illustrerà le attrezzature speciali presenti a bordo, così da fare conoscere al grande pubblico le proprie caratteristiche.

