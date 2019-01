Università, al via la quinta edizione del Master in Diritto penale dell'impresa e dell’economia

Giovedì 24 gennaio alle 15.30, nella sala Armi del Dipartimento di Scienze Giuridiche in via Zamboni 22 a Bologna, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello Ignazio de Francisci inaugurerà la quinta edizione del Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia, istituito a Ravenna dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Confindustria Romagna, Federmanager, l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e la Fondazione Forense Ravennate.

Dopo la presentazione del direttore del master Désirée Fondaroli, ordinario di diritto penale, interverranno Eugenia Rossi di Schio, delegata del Magnifico Rettore all’Inserimento nel mondo del lavoro e ai Rapporti con Alma Laurea, Enza Lupardi, delegata di Confindustria Emilia Area centro, Dirigente Area Fisco e Diritto d'Impresa e Ettore Grenci, Segretario della Camera Penale di Bologna "Franco Bricola" . Agli indirizzi di saluto seguirà la Conversazione in tema di crisi economica e diritto penale nel corso della quale il giornalista de Il Sole 24Ore Giovanni Negri intervisterà Filippo Sgubbi, docente dell’Università Luiss ‘Guido Carli’, già ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna. L’incontro è organizzato con il supporto della Fondazione Forense Bolognese.