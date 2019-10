Università e Autorità portuali da tutto il mondo in visita a Ravenna

22 esponenti della Delegazione che guida il Progetto europeo Loop Ports, finanziato dal programma Eit Climate Kic, hanno visitato martedì il Terminal Container Ravenna, società partecipata da Sapir e Contship. Ad accompagnarli nella giornata di studio il presidente Giannantonio Mingozzi, il direttore generale Milena Fico e i dirigenti Battolini e Figna, componenti la Delegazione Università e Autorità Portuali provenienti da Spagna, Danimarca, Francia, Olanda e Italia.

Obiettivo del progetto è quello di facilitare le pratiche di economia circolare tramite la creazione di un apposito network tra più porti europei. "Un tema che ci interessa molto - ha sottolineato Mingozzi - utile per l'ampliamento dei nostri mercati di riferimento ed in particolare per la movimentazione dei container in tutto il mondo". L'evento è organizzato a Ravenna grazie all'impegno dell'Università di Bologna, del campus di Ravenna e dal Centro per l'Innovazione Cifla di Fondazione Flaminia.