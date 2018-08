Università, la facoltà di Medicina arriva a Ravenna con il master in 'Vocologia clinica'

Partirà a novembre un master in Vocologia Clinica promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna. Il progetto si sviluppa attorno alla presenza nel Campus di Ravenna del corso di laurea in Logopedia, presieduto da Antonia Parmeggiani, che sarà anche direttrice del master. Il master è il primo della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna attivato a Ravenna. Si affianca al corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica dedicato alla educazione vocale artistica e alla cura dei problemi dei professionisti della voce, attivo nella nostra città dal 2005.

"Un primo significativo passo verso la ripresa delle attività formative collegate a Medicina a Ravenna – commenta il sindaco Michele de Pascale - La nostra città può vantare una delle professionalità più stimate a livello internazionale nell’ambito della foniatria e otorinolaringoiatria, il professor Franco Fussi. Grazie alla sua attività, all’attivazione già dal 2005 del corso di Alta formazione in Vocologia Artistica, alla presenza annuale del Convegno internazionale di Foniatria e Logopedia La voce artistica e in ultimo all’avviamento del master in Vocologia clinica, Ravenna diviene una vera e propria eccellenza nell’ambito di queste discipline e nella formazione di nuovi professionisti del settore".

Il nuovo master in Vocologia Clinica sarà rivolto agli esperti sanitari che si occupano di patologie e disturbi della voce, proponendosi di far acquisire al medico specialista, al logopedista, al fisioterapista e al tecnico della riabilitazione conoscenze più approfondite su come la voce si produce, su come si ammala e come la si può proteggere, curare farmacologicamente o chirurgicamente e riabilitare. Le lezioni saranno tenute da docenti dell’Università di Bologna e da professionisti che operano nel Servizio Sanitario e in strutture di eccellenza a livello nazionale e internazionale, provenienti dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna e dal Brasile. Le lezioni saranno affiancate da laboratori, stage e tirocini. Le iscrizioni si chiuderanno il 28 settembre 2018. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha stanziato una borsa di studio dedicata al ravennate Giovanni Mazzotti, docente di Anatomia Umana, deceduto nel 2011, che si è sempre adoperato per l’attivazione e il radicamento dei corsi di laurea presenti nel nostro territorio.

Tutti i partecipanti svolgeranno anche un periodo di tirocinio all’interno del Laboratorio della Voce e del Linguaggio di Ravenna diretto da Franco Fussi, medico-chirurgo, foniatria e otorinolaringoiatria di fama internazionale scelto anche dalle celebrità, come il cantante Jovanotti. Fussi è responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’Azienda Ausl Romagna con sede a Ravenna; è consulente foniatra del Teatro Comunale di Bologna, delle Accademie d’Arte Lirica di Osimo, dell'Accademia Rossiniana del Rof di Pesaro, della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, della Scuola dell'Opera Italiana del Comunale di Bologna e medico di riferimento di famosi cantanti lirici e moderni. E’ inoltre l’ideatore del Convegno ‘La Voce Artistica’ che dal 1999 si svolge regolarmente ogni due anni al Teatro Alighieri con affluenza di circa 600 professionisti del settore tra scienziati, medici, logopedisti, maestri di canto, cantanti, e ha pubblicato numerosi testi di foniatria.

