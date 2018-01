Università per adulti, iscrizioni ancora aperte per due nuovi corsi

È stata prorogata fino al 20 gennaio l’iscrizione ai corsi dell'Università per adulti di Lugo, che si svolgeranno nel 2018 alle scuderie di villa Ortolani di Voltana, in piazza dell’Unità 13. Due i corsi in attivazione: quello di storia si terrà da lunedì 29 gennaio, quattro lezioni sempre dalle 20.30 alle 22.30 (costo 35 euro). Il corso, tenuto da Daniele Serafini, riguarderà “La Vienna fin de siècle tra modernità e decadenza”. Si parlerà, tra gli atri argomenti, della nascita della psicoanalisi, di musica, pittura, architettura e letteratura del periodo. Da mercoledì 31 gennaio si potranno invece frequentare le lezioni di Aida Morelli sul tema emozioni in natura: alla riscoperta dei cinque sensi. Quattro incontri dalle 20.30 alle 22.30 sui giardini da toccare, gustare, osservare, annusare, ascoltare con individuazione di un'area naturale pubblica dove sperimentare i nostri cinque sensi. Il corso prevede inoltre l'elaborazione di progetti di valorizzazione della biodiversità urbana e piccole installazioni didattiche. Il costo per iscriversi è di 35 euro a corso. Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la delegazione comunale di Voltana oppure la segreteria dell’Università per adulti di Lugo al numero 0545900197.