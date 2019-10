Università, pomeriggio di orientamento per gli studenti a Palazzo delle Esposizioni

Si svolgerà martedì prossimo alle 18 a Palazzo delle Esposizioni l’evento di orientamento formativo per studenti prossimi alla scelta universitaria inserito nell’ambito di “Materializzando – dalla ricerca alla realtà”. L'incontro è finalizzato alla valorizzazione della cultura tecnologica e scientifica, sempre più richiesta dalle numerose attività produttive del nostro territorio.

Professionisti provenienti da varie realtà produttive condivideranno dati concreti e la propria esperienza professionale e di vita, costruendo un ponte tra scuola e mondo del lavoro. Percorsi formativi all’avanguardia, a volte anche originali, portano a figure con competenze multidisciplinari e altamente specializzate, che mantengono elevata la competitività del sistema produttivo locale nel mondo e la realizzazione professionale di chi entra a farne parte.

"L'evento conclusivo della mostra Materializzando - spiega Simona Sangiorgi, assessore alle politiche educative e giovanili di Faenza - è dedicato a docenti, famiglie, ragazze e ragazzi delle secondarie di secondo grado e ha lo scopo di stimolare, incuriosire, chiarire le idee affinché la scelta professionale o formativa avvenga con consapevolezza e motivazione, motore essenziale per raggiungere traguardi importanti."

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Value Chain Mamm-Er (Materiali Avanzati per Meccatronica e Motoristica) del Clust-Er Mech della Rete dell’Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna. Condivideranno la loro esperienza Francesco Leali di Università di Modena – Reggio Emilia e Clust-ER Mech, Lorenzo Pradella CEO di GreenBone, Luca Laghi Direttore Tecnico di Certimac e Chiara Leonardi R&D Manager di Blacks.