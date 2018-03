Università, un contributo per le tesi di laurea dedicate al territorio

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno promuove la quarta edizione del bando per l’erogazione di un contributo per le tesi che riguardano il territorio. “Continuiamo a sostenere un contributo dedicato a quei neolaureati che hanno scelto di studiare, conoscere e promuovere il territorio di Sant’Agata sul Santerno - ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -, poiché si tratta di ricerche utili a tutta la cittadinanza e alla memoria storica e collettiva del nostro paese”.

Possono fare domanda tutti i laureati che abbiano scritto una tesi sul profilo storico, economico, ambientale, culturale o sociale del comune e che riportino nel titolo il nome di Sant’Agata sul Santerno. Il contributo messo a disposizione dal Comune è di 500 euro e sarà assegnato alla prima domanda idonea che sarà presentata. Possono partecipare i laureati che abbiano discusso la tesi nel periodo dall’1 gennaio al 31 ottobre 2018. Sono ammesse alla valutazione sia tesi elaborate individualmente, sia in gruppi di massimo tre candidati; La tesi di laurea deve riportare nel titolo il nome di “S. Agata sul Santerno”. Sarà possibile presentare le domande a partire dal primo aprile alle 12.30 del 31 ottobre 2018, consegnandole a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Sant’Agata sul Santerno, in piazza Garibaldi 5, il lunedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.

Nella domanda i candidati dovranno indicare generalità e contatti, data di laurea, titolo della tesi e di non aver ricevuto per lo stesso lavoro altri riconoscimenti. Si dovranno allegare anche una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, due copie della tesi, una cartacea e una digitale e il certificato rilasciato dalla segreteria studenti del proprio Ateneo a prova del conseguimento della laurea. I risultati della graduatoria saranno pubblicati sul sito del Comune e seguirà una cerimonia di premiazione con l’esposizione dei lavori. Per ulteriori informazioni sul bando, visitare il sito www.comune.santagatasulsanterno.ra.it.