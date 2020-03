Uno chef cervese premiato alle Olimpiadi della cucina: "Grande soddisfazione"

Se pensate a che richiamo hanno i giochi Olimpici, sicuramente nessuno penserebbe all’esistenza e al richiamo che possono avere le Olimpiadi della cucina. Anch’esse si svolgono ogni 4 anni, e quest’anno per la prima volta la 25esima edizione si è svolta a Stoccarda. In questa edizione ci sono stati 1800 concorrenti, 110 team e 800 partecipanti singoli provenienti da 67 nazioni.

Tra i partecipanti lo chef dell'hotel Benini di Milano Marittima Marco Zugliani, ormai un habitué a queste importanti competizioni. Marco ha presentato nella categoria artistica un'opera realizzata con pasta di mais dal titolo"Moment of being", che rappresenta un volto di donna dalla chioma al vento. Ricordando le sue origini trentine, ma ormai cervese d'adozione, Marco usa sempre per le sue sculture un materiale che richiama la sua terra, la farina di mais, dal momento che il regolamento richiede l'uso di materiali completamente edibili. La scultura ha avuto un notevole interesse da parte dei concorrenti e molti elogi dalla giuria, che ha conferito a Marco la medaglia d'oro.

"Sono molto contento di questo risultato - racconta lo chef - che mi ripaga dal lavoro e la passione che ci metto nell'arrivare sempre pronto a queste importanti competizioni, dove ci si confronta con colleghi di ogni parte del mondo. Già arrivare alle Olimpiadi non è facile, ci si arrivava con una preselezione a livello nazionale; poi raggiungere questi risultati a livello mondiale mi riempie di orgoglio e di soddisfazione. Adesso godiamoci questo traguardo, ma già con uno sguardo al prossimo futuro: i Culinary Word Cup che si svolgeranno in Lussemburgo".

