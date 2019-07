Uno sciame giallo di biciclette per la pedalata con la Polizia locale

Uno sciame giallo di biciclette ha colorato l’estate di Cervia domenica pomeriggio. In tantissimi infatti hanno partecipato all’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale organizzata dalla Polizia Locale e promossa dall’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna.

Oltre un centinaio di persone si sono ritrovate alle 18:00 ai piedi della Torre San Michele, a formare un lungo serpentone giallo che ha attraversato in bicicletta i luoghi più suggestivi di Cervia. Dal porto canale, alla pineta fino a raggiungere la “Sagra dello Strozzaprete” a Savio, la pedalata cicloturistica ha coinvolto tutti e si è svolta nel massimo della sicurezza, scortata dagli Agenti della Polizia Locale e da una ambulanza della Croce Giallo Blu. Un modo per ricordare, spiegano dal Comando cervese, che anche in vacanza le regole della strada esistono e occorre rispettarle per la sicurezza di tutti. La Polizia Locale ha anche regalato a tutti i partecipanti un etilometro digitale tascabile, per sensibilizzare ancora di più a non mettersi alla guida dopo aver bevuto.