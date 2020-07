Uno si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, l'altro al 'drogometro': entrambi denunciati

I Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio lo scorso fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà 6 persone e segnalato all’autorità amministrativa un ragazzo.

In particolare un italiano di quarant’anni è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico mentre era alla guida della sua autovettura. Altro rifiuto, ma questa volta per il test per le sostanze stupefacenti, è costata una denuncia a un altro quarantenne. Per tutti e due è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Una donna bulgara e una rumena - oltre a un ragazzo residente nel riminese - sono state, invece, sorprese nel territorio del comune di Cervia, nonostante fossero destinatarie di un provvedimento di foglio di via obbligatorio. Per tutti è scattata la denuncia a norma del codice antimafia.

Infine, una persona di 40 anni è stata sorpresa con un grammo di cocaina. Per la detenzione della sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna. Nel complesso sono state effettuati 370 controlli a persone e mezzi ed elevate 17 sanzioni amministrative.