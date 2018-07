Uno spettacolo speciale del Cirque Bidon dedicato ai bambini e agli anziani

Giovedì mattina, a Fusignano, gli anziani della casa di riposo "Giovannardi e Vecchi", gli ospiti del centro diurno "Galassia" e i bambini dei due centri ricreativi estivi hanno avuto la possibilità di assistere a un piccolo spettacolo dedicato a loro dagli artisti del Cirque Bidon (a Fusignano dal 24 al 27 luglio). Già in passato il Cirque Bidon aveva aperto le sue prove al Centro Galassia. Quest'anno, anche grazie all'interessamento dei volontari del locale circolo Auser volontariato e alla collaborazione dell'amministrazione comunale, l'accesso alle prove è stato esteso anche ad anziani e bambini.

Per l'amministrazione comunale era presente la Vicesindaca Lorenza Pirazzoli, che si è data particolarmente da fare per realizzare questa iniziativa: "Ci è sembrato un modo educativo di far vivere questo circo molto particolare, che non è il solito circo, ma vera e propria arte, senza animali strani ma con tutto quello che può avere un circo che si rispetti; gli artisti sono molto umani e siamo contenti che abbiano dedicato questa prova aperta alle categorie a cui noi teniamo di più".

I volontari Auser, per ringraziare il Cirque Bidon, hanno portato agli artisti cibo per gli animali, frutta, verdura, vino e salumi nostrani, oltre che pizzette e pasticcini. Nonostante la mattinata molto calda gli artisti non si sono risparmiati e hanno dedicato a grandi e piccini presenti uno spettacolo emozionante e coinvolgente.