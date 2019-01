Uno spettrofotometro donato al liceo con le offerte per Tonino Capucci

Nel 2018 l'Anpi di Lugo ha promosso un concorso a premi per gli istituti delle scuole secondarie di secondo grado del comprensorio lughese dal titolo “Oggi la Resistenza ci piace raccontarla così”. Il concorso, finanziato con le offerte in memoria di Tonino Capucci, era finalizzato all'acquisto di attrezzatura per la scuola e ha visto la consegna del premio a due classi del liceo risultate vincitrici.

Alla riapertura dell'anno scolastico il Liceo di Lugo ha proceduto all'acquisto di uno spettrofotometro. La spettrofotometria è una tecnica analitica, qualitativa e quantitativa che permette il riconoscimento e la quantizzazione di una sostanza in base al suo spettro di assorbimento della luce. L'apparecchio sarà utilizzato in laboratorio nelle misure di concentrazione, determinazione di cinetiche enzimatiche, spettri di assorbimento per identificare gruppi cromofori e molecole, misura del colore. L'Anpi di Lugo ha provveduto a fornire al Liceo una targhetta in memoria di Tonino Capucci da apporre sull'apparecchio.