Uno stimolo per la memoria: ripartono i corsi di ginnastica mentale per over 60

Riparte a Ravenna, in via Aquileia, il corso di ginnastica mentale, rivolto a cittadini e cittadine over 60, senza deterioramento cognitivo. Il corso verrà preceduto da una conferenza pubblica introduttiva, che avrà luogo mercoledì, dalle 15.30 alle 16.30, nella sede consiliare di via Aquileia cui interverranno Mascia Tacconi, psicologa Ausl Romagna, e Valentina Lolli, psicologa associazione Kairos e conduttrice del corso.

Il corso prevede esercizi pratici di ginnastica mentale per stimolare funzioni cognitive come l'orientamento, la memoria, la capacità di pensiero logico. A guidare il percorso sarà sempre l'associazione “Kairos”. Le azioni del progetto prevedono otto incontri di due ore ciascuno a cadenza settimanale, dedicati a cittadine e cittadini over 60 anni del territorio ravennate in un numero massimo di 20.

Con l'innalzamento della vita media, è cresciuta la popolazione cosiddetta anziana e il tempo complessivo in cui ciascuno vive questa condizione, con cambiamenti progressivi di identità, fisicità, cognitività e relazioni.

Gli incontri si terranno nella sala consiliare in via Aquileia 13, dalle 15.30 alle 17.30 seguendo il seguente calendario: venerdì 5, 12, 19, 26 ottobre e venerdì 9, 16, 23 e 30 novembre. Il corso è gratuito; per partecipare è però necessaria l'iscrizione, che si può effettuare ogni mattina - dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, nell’ufficio decentrato di via Aquileia 13 – telefono 0544/482323. Poiché i posti sono limitati, per l’ammissione al corso si userà il criterio dell'ordine di prenotazione.