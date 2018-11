Si lancia nel vuoto dal primo piano in ospedale: 55enne perde la vita tragicamente

Non ce l'ha fatta l'uomo che domenica pomeriggio, poco prima delle 15, si è gettato dal primo piano dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. L'uomo, un 55enne, si trovava ricoverato da qualche giorno nel reparto di malattie infettive. Ed è proprio in ospedale che ha compiuto il gesto estremo, lanciandosi nel vuoto da un piano ammezzato e precipitando da circa sei metri d'altezza. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e una volante della Polizia di Stato. L'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero, dove è deceduto lunedì mattina.