Urla dall'appartamento: assale e picchia la madre, arrestato aggressore "recidivo"

Quando l'orco è in casa. La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Savio, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia un 45enne cervese, già noto alle forze dell'ordine. La pattuglia, poco dopo la mezzanotte, è intervenuta in una casa di Pinarella di Cervia da cui provenivano urla e rumori: all’interno l'uomo, in evidente stato di ubriachezza, all’esito di una lite scaturita per futili motivi aveva aggredito verbalmente e fisicamente la madre 68enne. Non era il primo intervento che i militari effettuavano in quella casa: per l’uomo sono così scattate le manette e il 45enne è stato condotto al carcere di Ravenna. La vittima, medicata presso l’ospedale di Ravenna, ha riportato contusioni multiple guaribili in 10 giorni.