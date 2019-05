L'Usd Classe smentisce le voci sulla sua chiusura

"L’ Usd Classe smentisce categoricamente tutte le voci di questi ultimi mesi di chiusura o quant’altro". Ad annunciarlo è il presidente Antonio Cavina che, in una nota stampa, garantisce che si "ripartirà nella prossima stagione sportiva dal Campionato di Eccellenza con la 1ª Squadra ed a seguire si iscriverà a tutti i Campionati Giovanili di sua competenza". Allo stesso tempo rimarràla stessa direzione tecnica della stagione appena conclusasi (Pilato e Bellino) e cercherà nuovi e validi Tecnici / Istruttori nelle categorie carenti. "Inoltre - conclude il comunicato di Cavina - rafforzerà le sue squadre con nuovi innesti di ragazzi vogliosi di vestire la gloriosa maglia biancorossa. Però, per poter organizzare la prossima stagione sportiva, occorreranno nuove figure (genitori) che entrino a far parte dello staff dirigenziale e nuovi aiuti economici che, alcuni genitori, avrebbero già la facoltà di sostenere".