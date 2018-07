Va a cercare funghi e scivola, 74enne recuperato in fondo ad un dirupo

E' uscito di buon mattino per una semplice escursione nel bosco in cerca di funghi, ma la passeggiata si è trasformata in un incubo. Protagonista della disavventura un 74enne di Ravenna in vacanza in Trentino, nlla valle del Vanoi. Scivolato lungo un pendio boschivo nella zona tra Ronco e Canal San Bovo, l'uomo si è fratturato una gamba nella caduta. Non riuscendo amuoversi il pensionato ha avuto la prontezza di chiamare il 112.

L'allarme è scattato attorno alle 7.30. Subito il coordinatoe reperibile dell'Area operativa del Trentino Orientale ha inviato sul posto una squadra di terra. I soccorritori si sono però trovati di fonte ad una situazione particolarmente complessa visto che il luogo in cui si trovava l'infortunato era particolarmente difficile da raggiungere, essendo sul ondo di un dirutpo particolarmente impervio.

Solamente verso le 10 l'uomo è stato raggiunto dai soccorritori, imbarellato e calato per una sessantina di metri fino ad una zona pianeggiante. Trasportato a piedi in una zona aperta è stato caricato sull'elicottero, che nel frattempo era giunto sul posto dopo il decollo da Trento, e trasportato d'urgenza all'ospedale S. Chiara dove si trova ricoverato, fuori pericolo.