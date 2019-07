Va a regolarizzare la sua posizione, ma era ricercato per droga: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne gambiano in esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. Mercoledì mattina l'uomo si è presentato all’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Polizia di Lugo per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

Nella circostanza gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno attivato la procedura di routine in seguito alla quale è emerso che la sala operativa "S.I.Re.N.E" del Ministero dell’Interno, che funge da collegamento tra le autorità giudiziarie e di polizia di un paese con i corrispettivi degli altri stati Schengen, aveva inserito nella banca dati in uso alle forze di Polizia che il 30enne risultava ricercato dall’aprile scorso perché colpito da un mandato d’arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria tedesca, in quanto riconosciuto responsabile del reato di produzione, coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei confronti dell'uomo è quindi scattato l’arresto provvisorio ai fini estradizionali da parte dei poliziotti di via Emaldi che, al termine delle formalità di legge, lo hanno condotto al carcere di Ravenna dove resterà a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna.