Vacanze di Pasqua: aperture straordinarie di scuole e asili nido

Continua l’impegno dell’Unione della Bassa Romagna per sostenere le famiglie nella cura dei figli piccoli attraverso l’offerta di servizi flessibili e differenziati. Anche per quest’anno, infatti, sono previste aperture straordinarie per i bambini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia dell’Unione durante le vacanze di Pasqua.

Il servizio aggiuntivo, aperto a tutti i bambini frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia dell’Unione, è previsto dal 29 marzo al 3 aprile e si svolgerà presso gli asili nido gestiti dalle cooperative Zerocento e il Cerchio: il nido “Corelli” di Lugo, il nido “Pappapero” di Alfonsine e il nido “Landi” di Lavezzola. È possibile iscriversi entro il 28 febbraio, con frequenza a tempo pieno o parziale. Il costo della frequenza a tempo pieno (dalle 7.30 alle 17) è di 78 euro, mentre il costo della frequenza a tempo parziale (dalle 7.30 alle 13) è di 39 euro, entrambi comprensivi dei pasti. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0546600112 oppure visitare il sito www.zerocento.coop per il nido Corelli e Landi. Contattare il numero 0544408426 oppure visitare il sito www.ilcerchio.ra.it per il nido Pappappero.