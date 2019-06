'Vaccini vogliamo verità': il movimento contro l'obbligo vaccinale nel ravennate

Il "Movimento Vaccini Vogliamo Verità – M3V" arriva anche nel ravennate per presentarsi alla cittadinanza interessata. Mercoledì 5 giugno, alle 21, gli esponenti del movimento saranno presenti alla Fattoria urbana e natura di via Traversa 16, a Godo.

"Il movimento si è costituito a difesa della libertà di scelta in ambito terapeutico in un momento di vuoto politico e di negazione di un confronto democratico sulle vaccinazioni di massa - spiegano gli esponenti - Obiettivi del movimento M3V sono: abolire l’obbligo vaccinale, assicurare la libertà di parola dei medici, proteggere la responsabilità genitoriale, promuovere la ricerca indipendente sui vaccini e le cure sui danni da vaccino, tutelare la salute pubblica svincolandola da sistemi di guadagno economico, agire fermamente fino a quando questi obiettivi non saranno raggiunti". Il Consiglio del Movimento è composto da Alessandra Bocchi, Andrea Giongo, Anna Grammatica, Delia Patacchiola, Elena Fabbri, Georgia Boscarato, Luca Teodori, Magda Piacentini, Maira Nardini, Massimo Rodolfi, Noemi Zucchi e Simone Berti.