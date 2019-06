Valentino Rossi protagonista del labirinto di mais più grande d'Europa

“Dedalo”, il Labirinto più grande d’Europa, riapre al pubblico sabato 15 giugno alle 17.00. Il Labirinto tornerà ad accogliere famiglie, bambini e turisti a Savio di Ravenna in via Argine destro, a ridosso del mare. Quest’anno l’architetto Mattia Missiroli per la realizzazione del disegno si è ispirato al grande Valentino Rossi: “Realizzare un disegno sempre nuovo e innovativo per il labirinto non è facile. E’ necessario partire da un progetto ben definito al computer, che tenga conto degli ostacoli presenti sul campo. Si consideri che Dedalo è il labirinto di mais più grande d’Europa con i suoi 100.000 metri quadri di superficie. Non va però ostacolata la fantasia, affinché il circuito possa essere avvincente, non troppo lungo e nemmeno troppo facile. Quest’anno ho voluto dedicare il Labirinto al mio idolo: Valentino Rossi”.