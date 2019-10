Strage di uccelli: sopralluogo della Procura nella Valle della Canna

La situazione della morìa di uccelli nella Valle della Canna si fa sempre più seria. Martedì mattina diversi cacciatori si sono recati in zona a bordo di alcuni battelli e hanno recuperato altri 2-300 volatili, la maggior parte in stato di decomposizione, altri in condizioni molto critiche. Le anatre vive sono state affidate a un veterinario, che ha disposto le prime cure sanitarie per poi trasportarli agli Amici degli animali.

Nel frattempo sul posto è arrivato anche il procuratore capo Alessandro Mancini per un sopralluogo - la Procura di Ravenna nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo sulla vicenda - accompagnato dal colonnello della Forestale di Ravenna Giovanni Naccarato e dalla comandante della Polizia provinciale di Ravenna Lorena Mazzotti. Sono state ispezionate diverse zone della valle e presumibilmente alcune di queste verranno messe sotto sequestro. Il Procuratore, che non ha voluto rilasciare commenti, ha spiegato che si sta lavorando per capire come sia stato possibile arrivare a una situazione così estrema. Sul posto anche alcuni volontari di Legambiente e Francesca Santarella del meetup 'A riveder le stelle'.