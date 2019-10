Valle della Canna, l'Enpa punzecchia politici e giovani: "Il caso non scuote neppure le anime “green""

"La Valle della Canna non scuote neppure le anime "green" degli emiliano-romagnoli; figuriamoci poi nel resto d’Italia". Il presidente dell'Enpa Ravenna, Carlo Locatelli, non risparmia bordate, dicendosi "fortemente nauseato per la vergogna ed ipocrisia di troppe persone in primis gli amministratori e gli enti pubblici, i politici e gli organi d’informazione che al di là del ravennate non hanno speso una parola". "Non vorremmo, tra un anno, in questi tempi, dover assistere ad un altro sterminio di uccelli e pesci, ne di dover ascoltare stupide giustificazioni che incolpino la siccità e l’estate troppo calda", aggiunge.

Locatelli si rivolge ai giovani, "scesi in piazza per dimostrare e protestare, così come avevano fatto per le belle parole di Greta (l'attivista svedese che si batte contro i cambiamenti climatici, ndr) e ai politici che, "tranne qualche eccezione, non hanno dato ampio risalto allo scempio della Valle della Canna". "Al di là della realtà ravennate poco se ne è parlato - afferma Locatelli -. Quindi ci si strappa le vesti per i ghiacci dell’Antartide e si fa spallucce per i pesci e gli uccelli delle nostre valli. D’altra parte i politici sanno che tra un po’ non se ne parlerà più, mentre le indagini della Procura chissà se e come finiranno. In queste storie italiche finisce quasi sempre che non si trova mai un colpevole".

“Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia” piagnucolava solo poco tempo fa la svedesina Greta e tutti si sono sentiti toccati e si sono commossi - prosegue il presidente dell'Enpa -. Eppure, almeno qui da noi, sarebbe bastato uscire da casa e far pochi chilometri per vedere tanti sogni andare in fumo. La Valle della Canna non scuote neppure le anime “green” (termine inglese che va tanto di moda e che troviamo orribile) degli emiliano-romagnoli; figuriamoci poi nel resto d’Italia. Ai tanti giovani e meno giovani nostrani che si indignano per le condizioni di degrado del Mondo, chiediamo che cosa abbiano mai fatto o stiano facendo di utile per la natura e gli animali. Sappiamo bene che vi sono delle persone sinceramente sensibili ed impegnate per la difesa della natura, ma i più stanno alla finestra".

Conclude Locatelli: "Di fronte allo sfacelo della Valle della Canna, taluni, che si vantano di praticare lo sport della caccia, si sono scatenati in una forsennata sparatoria contro gli uccelli, nella valle retrostante a Marina Romea, proprio nelle immediate vicinanze del disastro. Complimenti a questi sportivi. Un gesto nobile ed etico: uccidere degli animali in difficoltà. Ebbene siamo voluti tornare su questa vicenda perché fortemente nauseati per la vergogna ed ipocrisia di troppe persone in primis gli amministratori e gli enti pubblici, i politici e gli organi d’informazione che al di là del ravennate non hanno speso una parola. Non vorremmo, tra un anno, in questi tempi, dover assistere ad un altro sterminio di uccelli e pesci, ne di dover ascoltare stupide giustificazioni che incolpino la siccità e l’estate troppo calda§".