Valore Tricolore, vietati alcolici, bottiglie e lattine e creati dei 'corridoi d'emergenza'

Oltre a quelli comunicati nei giorni scorsi in vista della manifestazione Valore Tricolore, in programma sabato 22, e domenica 23 giugno a Punta Marina Terme, sono stati presi altri provvedimenti per il sicuro svolgimento dell’evento.

La Capitaneria di porto ha emanato una propria ordinanza relativa a “interdizione di specchio acqueo”, in vigore dalle 14.30 alle 19.30 di sabato 22 e domenica 23. Anche il Comune ha emanato una ordinanza che prevede che, negli stessi giorni e orari, nel tratto di arenile demaniale di Punta Marina Terme dal bagno Perla al bagno Miramare siano riservati appositi corridoi d’emergenza della larghezza indicativa di 2,5 metri che connettano gli stabilimenti balneari compresi in tale tratto di arenile, o l’area retrodunale ai medesimi, fino alla fascia di libero transito. I corridoi di emergenza saranno: nell’interspazio di spiaggia libera tra le aree in concessione al bagno Pelo e al bagno Perla; nell’intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al bagno Perla e al bagno Nautilus; lungo la passerella pavimentata del bagno Bolognino; nell’intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al bagno Angolo B e al bagno Ettore; nell’intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al bagno Tiziano e al bagno Gianni; nell’intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al bagno Gianni e al bagno Miramare. Tali corridoi d’emergenza, appositamente delimitati con pali e cordelle dalla Cooperativa Spiagge, che ha dato la propria disponibilità, dovranno rimanere liberi da istallazioni ed ostacoli di ogni genere e dalla sosta di persone.

Inoltre, sabato 22 giugno e domenica 23 dalle 16 alle 19 sarà in vigore l’assoluto divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche o di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere, in entrambi i lati del lungomare Cristoforo Colombo; negli stradelli carrabili e pedonali di raccordo con l’area retrodunale funzionali all’accesso agli stabilimenti balneari ubicati in lungomare Cristoforo Colombo, piazza Saffi e via della Pineta; nell’area demaniale marittima retrostante gli stabilimenti balneari (cosiddetta fascia retrodunale). Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate. Negli stabilimenti balneari sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

Parcheggi gratuiti

Parcheggio scambiatore via Trieste + area adiacente (posti 1800) – immagine allegata

Parcheggio via delle Americhe altezza via Canale Marini (posti 230) messo a disposizione dalla pro loco

Parcheggio parco Grande Torino e via Baroncelli (posti 550)

Parcheggio via delle Zattere – via della Carena - via della Chiglia (posti 50)

Parcheggi via Dei Campeggi incrocio della Fontana (posti 370)

Parcheggio via dell’Amo e della Fiocina con ingresso da via dei Navigatori.

Lo sciopero del personale di Start Romagna, proclamato per sabato 22 giugno, è stato revocato e sono state disposte diverse modifiche ai percorsi.