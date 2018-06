"Valore Tricolore", non solo lo show delle Frecce. Solcheranno il cielo anche tanti elicotteri

Cominciano a trapelare i primi dettagli sul programma di “Valore Tricolore”, la grande manifestazione aerea che si terrà nei cieli di Punta Marina Terme nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno e che culminerà con l’esibizione delle Frecce Tricolori. È confermata la partecipazione di tutte le forze armate e di Polizia, ciascuna presente con almeno un mezzo aereo. L’Esercito si presenterà all’appuntamento con due elicotteri: ​l'elicottero da trasporto tattico di nuova generazione NH 90 e l’elicottero da esplorazione e scorta A129 “Mangusta”. La Marina, oltre alla Fregata “Martinengo”, ancorata a Porto Corsini, porterà a Punta Marina anche un SH 90, elicottero multiruolo specializzato nella ricerca e soccorso in mare.

L’Aeronautica, oltre alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, effettuerà un’esibizione di soccorso in mare con un HH 139, elicottero costruito in Italia dalla Leonardo e apprezzato per le sue prestazioni anche negli Stati Uniti. Tre elicotteri solcheranno inoltre il cielo con le insegne di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza: i mezzi (un AB 412, un AB 212 e un AW 139) sono equipaggiati per l’adempimento di compiti di polizia. Tra gli spettacoli previsti, vi sarà un lancio di paracadutisti di tutte le forze armate.

Completerà la manifestazione un’area espositiva con tutte le forze Aarmate e le forze di polizia, dove sarà possibile destreggiarsi tra simulatori di volo, mezzi di ultima generazione e schermi informativi. Gli orari delle esibizioni saranno comunicati nei prossimi giorni. “Valore Tricolore” celebra quest’anno i cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale e dalla morte del maggiore Francesco Baracca e in questi giorni sono in fase di definizione gli ultimi dettagli del programma, che si annuncia ricco di sorprese ed emozioni e che sarà divulgato nei prossimi giorni. L’evento è organizzato dall'Aeroclub Francesco Baracca di Lugo in compartecipazione con il Comune di Ravenna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e del Comune di Lugo.