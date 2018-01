Vandali in azione nella notte: presa di mira una Chiesa

Vandali di nuovo in azione: questa volta a essere presa di mira è stata la Chiesa di San Lorenzo in Cesarea. Dopo un colpo fallito la scorsa settimana, quando qualche malvivente aveva cercato di sfondare una porta della Chiesa, mercoledì notte la seconda "sorpresa". "I vandali hanno lanciato pietre e altri oggetti contro la bellissima vetrata della Chiesa, rovinandola vistosamente - spiega Marcello Faustino del Popolo della Famiglia - Questo è soltanto l’ennesimo segnale di una realtà ravennate sempre più preoccupante: spaccate in pieno centro, rapine nelle zone meno probabili, degrado totale dell’ex Anic oramai alla mercé di senza fissa dimora e ora l’apoteosi, gravi atti vandalici nei confronti di una Chiesa. Ravenna, un tempo terra di civiltà e cultura, si sveglia oggi con questa brutta esperienza di vandalismo".