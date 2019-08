Vandali si accaniscono sugli specchietti delle auto: denunciati due studenti

Nel corso dei servizi del weekend, i Carabinieri di Cervia hanno denunciato in stato di libertà due studenti 20enni bolognesi, sorpresi a danneggiare gli specchietti di quattro auto parcheggiate nelle vie del centro di Milano Marittima, per il reato di danneggiamento in concorso. Denunciata anche una 22enne rumena colta a prostituirsi lungo la statale Adriatica per violazione al foglio di via obbligatorio e un 26enne albanese, gravato da ordine di espulsione emesso a Perugia a giugno 2019, per inottemperanza all'ordine sull'uscita dallo Stato.