Vandalizzate le colonnine per la manutenzione delle bici: "Servono le telecamere"

Ancora atti di vandalismo alle colonnine Sos bici installate in vari punti del Comune di Ravenna. "È una triste costante rilevare, durante i giri di ispezione che Fiab Ravenna effettua con cadenza quasi giornaliera, che sistematicamente qualcuna delle 5 colonnine ha dei danni che ne pregiudicano la funzionalità: si va dal vandalismo puro e semplice al furto degli attrezzi in dotazione - spiegano da Fiab Ravenna - Quella maggiormente presa di mira è la colonnina in Largo Chartres in zona Centro, sulla quale gli incivili di turno si accaniscono con particolare dedizione e frequenza. Eppure la piena efficienza delle colonnine, adatte alle piccole riparazioni d’emergenza o anche semplicemente a gonfiare la ruota a terra, è una garanzia per chi si muove quotidianamente in bici. Tanti ravennati, dai più giovani ai meno giovani, spesso usufruiscono di questo servizio di piccolo Sos che è un vantaggio per la collettività e che il senso civico dovrebbe portare ad apprezzare e garantire. Come più volte segnalato, Fiab Ravenna Amici della Bici sta tentando di mantenere in efficienza le colonnine provvedendo a proprie spese alla manutenzione, in attesa di un accordo specifico con il Comune. Una soluzione possibile può essere quella di posizionarle in luoghi ad alta visibilità o con presidio di telecamere, ma nulla può supplire all’assenza di senso civico e ci chiediamo quale futuro può avere il concetto di bike-sharing se non è supportato dal comportamento corretto della comunità a cui si rivolge".

