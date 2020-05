Vede i Carabinieri e scappa: nascondeva cocaina, hashish e marijuana

I Carabinieri della stazione di Faenza hanno arrestato un 30enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati nei servizi di controllo del rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, stavano transitando per le vie del centro città quando hanno notato un ragazzo che, alla loro vista, è fuggito ed è apparso subito molto nervoso.

I Carabinieri si sono insospettiti dal suo modo di fare e lo hanno aspettato sotto casa, ove è apparso nuovamente agitato. A quel punto, sottoposto al controllo e alla successiva perquisizione sia personale che domiciliare, è stato trovato in possesso di 350 grammi di cocaina suddivisa in 6 involucri, 25 grammi di hashish suddiviso in 4 involucri, 5 dosi di marijuana e un bilancino di precisione, tutto riconducibile all’attività di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari della stazione lo hanno tratto in arresto: si tratta di un 30enne calabrese residente a Faenza, già con precedenti specifici. La droga è stata assunta in carico in attesa di essere versata presso Ufficio corpi di reato e il 30enne è stato condotto al carcere di Ravenna, messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria ravennate.