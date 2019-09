Vede la Polizia e tenta la fuga: arrestato un 23enne irregolare

Alla vista degli agenti della Volante, che l'hanno invitato a fermarsi, ha cominciato a correre, venendo bloccato dopo poche decine di metri. Un tunisino di 23 anni è stato arrestato nella prima serata di mercoledì con l'accusa di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri". Il controllo è stato effettuato in viale Farini. Senza documenti, dopo aver fornitio un nome risultato poi falso, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Dai controlli è risultato non in regola con le norme sul soggiorno, destinatario di un provvedimento del divieto di dimora nella provincia di Ravenna e gravato da precedenti penali per reati inerenti gli stupefacenti. Per questi motivi lo straniero è stato anche denunciato per il reato di "ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato".