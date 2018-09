Vendeva la droga ai giovani vicino a scuola: pusher in manette

Nel pomeriggio di martedì, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici della città, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un altro spacciatore. In particolare i militari della stazione di Via Alberoni, in prossimità dell’istituto superiore di via Carducci, hanno notato un soggetto il cui atteggiamento faceva chiaramente presupporre di essere in attesa dell’arrivo di qualcuno.

L’uomo, dopo poco, è stato avvicinato da un giovane, noto ai militari quale consumatore di sostanze stupefacenti, con cui ha iniziato la contrattazione; al momento in cui lo scambio si è concretizzato, i militari sono intervenuti bloccando entrambi. Gli investigatori hanno recuperato così la dose di marijuana, oggetto della compravendita, e il corrispettivo in denaro, nonchè altri 25 grammi della stessa sostanza che il pusher aveva occultato sotto la sella della bici.

Di fronte alle evidenze raccolte lo spacciatore, un 30enne di origine nigeriana, è stato dichiarato in stato di arresto. Mercoledì mattina il Giudice del Tribunale di Ravenna lo ha condannato, a seguito di patteggiamento, a sei mesi di reclusione con una multa di 2mila euro.