Vendevano bracciali e collane in centro: maxi multa da 10mila euro per due abusive

Maxi multa per due venditirici abusive che, nei giorni scorsi, sono state soprese a vendere chincaglieria nel cuore del centro storico di Novafeltria. Le due, una 52enne e una 38enne entrambe senegalesi e residenti a Ravenna, sono incappate in una pattuglia dell'Arma che stava controllando piazza Vittorio Emanuele nel paese della Valmarecchia. Le straniere, secondo quanto emerso, fermavano i passanti per proporre loro braccialetti, collanine, orecchini e altro esposti in delle ceste di giunco.

I Carabinieri sono quindi intervenuti e, dopo aver accertato che le due erano sprovviste di qualsiasi autorizzazione, sono scattate le sanzioni amministrative per un totale di 10.328 euro e il contestuale sequestro della merce - circa 300 braccialetti, 20 collane, 91 anelli, numerosi accendini, orecchini e portachiavi - per un valore di circa 1000 euro. La merce sequestrata è stata consegnata alla depositeria comunale.