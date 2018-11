Venditori abusivi al mercato e assicurazioni "fantasma": raffica di multe per la Municipale

Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, la Polizia locale della Bassa Romagna negli ultimi giorni ha effettuato diversi controlli, anche con l’ausilio di personale in abiti civili.

In particolare, a Lugo durante un servizio di prossimità svolto nel giorno di mercato settimanale, gli agenti in seguito alle numerose segnalazioni pervenute hanno sottoposto a controllo un cittadino di nazionalità senegalese che, a fianco degli ambulanti regolari, vendeva borse e ombrelli senza la prescritta autorizzazione. Al venditore abusivo è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.132 euro e sequestrata la merce.

A Fusignano è stato intimato l’alt a una Renault Twingo il cui conducente, venticinquenne romeno, è risultato provvisto unicamente del foglio rosa, ma al suo fianco non era presente l’istruttore di guida. Per il giovane è scattata una sanzione di 422 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo per tre mesi.

A Sant’Agata sul Santerno, durante un servizio di pattugliamento del territorio, è stato controllato un veicolo Suzuki che risultava sospeso dalla circolazione da luglio. Nei confronti del conducente, settantenne italiano, è scattata una sanzione di 1.950 euro e l’auto è stata sottoposta a fermo.

Nell’intero territorio della Bassa Romagna continuano senza sosta anche i controlli con il targa system che, negli ultimi quindici giorni, hanno portato al sequestro di sei vetture che circolavano senza la prescritta assicurazione; 15 invece i veicoli individuati sprovvisti della revisione, per i quali è stata applicata la sospensione dalla circolazione.