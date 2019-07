Venditori abusivi e alcol oltre l'orario consentito: raffica di verbali in riviera

Continuano le attività di vigilanza della Polizia locale con presidi dell’arenile demaniale, dei centri di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata per contrastare l’abusivismo commerciale, il controllo dei mercati, delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, il controllo di aree verdi e pinete, dei rifiuti, dell’abbattimento degli alberi, dei veicoli in stato di abbandono e dei cantieri.

Dall’8 al 14 luglio il Servizio di Polizia Commerciale, Edilizia e Ambiente ha effettuato circa 200 controlli che hanno portato a 3 sequestri a venditori abusivi, 2 verbali per violazione al decoro, un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico, un verbale per vendita di alcool oltre l’orario e un rinvenimento di merce abbandonata durante operazioni di antiabusivismo. Varie pattuglie sono state impegnate nel servizio stradale durante l’emergenza e nelle attività di contrasto alla prostituzione.

Nel fine settimana verranno intensificati i servizi di controllo e repressione delle violazioni alle norme del Codice della Strada e delle ordinanze sindacali, soprattutto per quanto riguarda il decoro. Verrà inoltre intensificato il controllo sull’arenile nelle ore serali-notturne sempre per prevenire e reprimere le violazioni.