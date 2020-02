Verifiche sul ponte di via Trieste: statale Tosco-Romagnola chiusa al traffico

Verifiche in corso sul ponte di via Trieste sopra la statale 67 Tosco Romagnola. Per consentire alcune indagini sul ponte della viabilità comunale in via Trieste da parte del comune di Ravenna, mercoledì 5 febbraio un tratto della strada statale verrà chiuso al traffico in direzione Porto, nella fascia oraria tra le 9:30 e le 15:00. Nel dettaglio, il traffico sarà deviato allo svincolo di Marina di Ravenna, su via Trieste, fino alla rotatoria al km 228, per poi proseguire su via Trieste in senso opposto e rientro sulla statale 67 in direzione Porto.

