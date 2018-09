Verso Dante 2021: incontro tra i sindaci di Ravenna, Firenze e Verona

In vista del settimo centenario della morte di Dante proseguono le relazioni fra Ravenna, Firenze e Verona, nella costruzione di una progettualità condivisa che porti le tre città a valorizzare al meglio il patrimonio materiale e immateriale legato alla figura di Dante, con iniziative trasversali che investano i più diversi ambiti della cultura, dell’arte e della divulgazione.

Mercoledì pomeriggio a Firenze si sono incontrati i sindaci di Ravenna, Michele de Pascale, del capoluogo toscano, Dario Nardella, e di Verona, Federico Sboarina, per condividere i prossimi passi da compiere. I tre primi cittadini chiederanno urgentemente un incontro con il ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli per evidenziare la portata di un evento di tale valore, per l’Italia intera e non solo, e sollecitare da parte del governo l’impiego di risorse economiche adeguate. L’obiettivo è quello di mettere in campo una strategia che valorizzi le singole realtà attraverso un legame che faccia del triangolo tra Ravenna, Firenze e Verona il cuore pulsante dal quale trasmettere al resto del mondo non solo la memoria, ma soprattutto l’attualità del messaggio dantesco.