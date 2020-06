Borracce in regalo agli studenti maturandi di Lugo

In un momento storico così delicato, strano e sofferto, cosa può tentare di insegnare la scuola? Una scuola reduce da mesi di chiusura, didattica di emergenza, tempeste di critiche e, fortunatamente, anche di incoraggiamento e sostegno. Forse, può provare a trasmettere questo: che nelle situazioni più dure, anziché disperarci per una realtà imperfetta che non si può cambiare, possiamo sempre cercare una prospettiva costruttiva da cui guardare il mondo, curare piccoli grandi dettagli e dare valore a quei gesti che creano complicità positiva.

Nasce da questo proposito l’idea della dirigente del Polo Tecnico Professionale di Lugo Milla Lacchini, che si è chiesta come poter abbracciare i suoi studenti, simbolicamente, in questa epoca di abbracci vietati e strette di mano rischiose. La risposta è arrivata grazie alla disponibilità di Unitec, gruppo internazionale con sede principale a Lugo, e del suo presidente, Angelo Benedetti, che con entusiasmo hanno accettato di collaborare con la scuola per fare un in bocca al lupo speciale ai maturandi. Al termine dell’Esame di Stato, a ogni ragazzo del Polo fresco di diploma verrà infatti donata una borraccia personalizzata, da portare con sè in questa estate un po’ anomala ma tanto attesa, e soprattutto da custodire e utilizzare in futuro, quando le superiori saranno lontane.

“Con questo piccolo regalo - ha dichiarato il presidente Benedetti - Unitec desidera esprimere tutta la sua vicinanza ai giovani studenti. In Unitec crediamo che i giovani entusiasti, fiduciosi, con sincera voglia di mettersi in gioco, siano quanto di più prezioso la società possa avere. Il nostro compito? Credere in loro".

Ad accompagnare ogni borraccia ci sarà un biglietto firmato dalla dirigente Lacchini e da Benedetti, con un messaggio di in bocca al lupo per le avventure che attendono ciascuno studente nel periodo a venire. Certo, nessun regalo potrà sostituire gli abbracci post esame, i festeggiamenti spensierati o i leggendari “viaggi di maturità”, ma l’augurio del Polo e di Unitec è che in questi ragazzi non prevalga la sensazione di essere stati sfortunati. Il desiderio che ha mosso l’iniziativa è che si sentano valorizzati, capiti e accompagnati. Poiché per ogni viaggio che termina ce n’è uno nuovo che inizia, anche gli studenti delle future classi prime dell’istituto saranno accolti con lo stesso omaggio, che in quel caso avrà un valore diverso ma altrettanto importante. Non un commiato ma un benvenuto, pieno della speranza che anima tutti: che quelle borracce, al più presto, viaggino tanto, in centinaia di zaini oppure strette in moltissime mani, in aule piene di voci e di sorrisi, lungo quei corridoi chiassosi e vivi che tanto ci sono mancati. Mai, come quest’anno, arrivati alla fine della scuola, c’è stata tanta voglia di ricominciare.