Verso la raccolta differenziata "porta a porta", assemblea pubblica a Ragone

L'ex scuola elementare di Ragone (via Ragone Vecchio, 13) ospiterà lunedì alle 20.30 un'assemblea pubblica per discutere sul nuovo programma di Hera e del Comune di Ravenna sulla raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta". "L'incontro si inserisce nelle iniziative di sensibilizzazione che si stanno portando avanti nel territorio per diffondere il metodo "porta a porta", che prenderà avvio nel mese di maggio", afferma il presidente del Comitato Cittadino, Giuseppe Tadolini.