"Vestiamo la città", aperte le iscrizioni al corso di giardinaggio

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di giardinaggio “Floricoltura est - Vestiamo la città”, che ha in programma quattro incontri a partire dal 28 gennaio. Le lezioni si terranno sempre di lunedì, ogni tre settimane, dalle 20.30 alle 22.30 nell’aula magna dell'Istituto tecnico Compagnoni di Lugo (via Lumagni, 26). Gli argomenti riguarderanno soprattutto il tema di cui si discute giornalmente con notizie sempre più allarmanti sulla situazione climatica e il riflesso negativo sulle stagioni; si parlerà poi delle conseguenze che questi cambiamenti repentini hanno sulle colture agricole e floreali, gli anticipi e i ritardi nelle fioriture e fruttificazioni, sui danni provocati da improvvisi abbassamenti o innalzamenti di temperatura.

La prima lezione sarà dedicata a fiori e piante, buoni motivi e consigli per curare il proprio giardino. Il secondo incontro si terrà il 18 febbraio e sarà incentrato sul clima, mentre le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle colture saranno affrontate nel terzo incontro, l’11 marzo. Il primo aprile chiusura del corso e tradizionale bicchierata e confronto tra docenti e partecipanti su curiosità e problemi relativi alla coltivazione delle piante. La partecipazione al corso è gratuita. Le iscrizioni chiudono il 31 dicembre e possono essere fatte all’Urp del Comune di Lugo, in largo Relencini 1. Per informazioni contattare il numero 054538444, oppure scrivere alla mail urp@comune.lugo.ra.it. L’iniziativa “Floricoltura est - Vestiamo la città” è organizzata dalla Consulta di Lugo est in collaborazione con il Rotary club di Lugo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.