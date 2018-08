Tubatura rotta nel Borgo, tecnici al lavoro per ripararla: modifiche alla viabilità

Hera è al lavoro per riparare la rottura di una condotta di rete che si è verificata nella notte tra mercoledì e giovedì nel Borgo Saffi di Cervia. Il pronto intervento di Hera è intervenuto alle 3.30 della notte per procedere con le attività propedeutiche alla messa in sicurezza della zona e alla riparazione. La condotta danneggia ha un diametro di circa 500 millimetri. Gli operatori di Hera sono ancora al lavoro con l’intervento di ripristino, che comporterà anche la sospensione del servizio idrico. Per non interrompere l’erogazione del servizio alla casa di riposo Busignani, è stato predisposto un collegamento provvisorio a un altro punto della rete idrica. Hera auspica di terminare l’intervento di risanamento della condotta, e quindi ripristinare le normali condizioni di funzionamento della stessa, entro la giornata di giovedì.

Nel frattempo via Caduti per la Libertà è chiusa nel tratto viale dei Mille - piazza 25 aprile per permettere i lavori di ripristino: i veicoli provenienti dalla circonvallazione Sacchetti (lato stazione) devono proseguire diritto su viale dei Mille utilizzando la corsia preferenziale bus, dando precedenza ai veicoli sulla via Capua; i veicoli provenienti da viale dei Mille devono proseguire diritto su viale della Stazione. Percorso alternativo per Pinarella: viale dei Mille - viale Volturno - viale Milazzo - via Caduti per la Libertà. Sul posto la Polizia Municipale per regolare il traffico.