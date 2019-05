Via Argentario verso la pedonalizzazione per far spazio ai turisti

Nella seduta di martedì del Consiglio Comunale il consigliere Pd Lorenzo Margotti ha presentato un question time sulla pedonalizzazione di via Argentario. “Dato che sull’area in cui si trova la strada – scrive il consigliere dem - si affaccia l’ingresso di San Vitale, da preservare e valorizzare, nonché la biglietteria e il bookshop della basilica e numerosi esercenti, ho chiesto al Sindaco e alla Giunta di istituire il divieto di accesso e di parcheggio in via Argentario. Ritengo che il passaggio di auto di fronte alle file dei numerosissimi turisti che hanno visitato i monumenti durante ponte pasquale sia stato un brutto biglietto da visita per la nostra città. Sono perciò molto soddisfatto della risposta positiva dell’assessore Roberto Fagnani, che ha espresso l’intenzione di mettere in programma la totale pedonalizzazione della strada”.

