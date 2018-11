Via Baccarini verso la pedonalizzazione: "Così diventerà una vera strada del centro storico"

Via Baccarini diventerà strada pedonale. E' quanto ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani durante il consiglio comunale di giovedì, rispondendo a un question time presentato dal capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, che chiedeva di portare la ztl della via da totale (cioè 24 ore su 24) a parziale, riaprendola al traffico durante la notte. "La nostra intenzione è quella di pedonalizzare il primo tratto di via Baccarini, da piazza Caduti fino al Tamo, per riqualificare quella zona anche a livello strutturale, quindi rendendola una via del centro storico davvero vivibile che possa anche ospitare negozi e attività - spiega Fagnani - E' ipotizzabile quindi prevedere che il secondo tratto della via, fino a Borgo San Rocco, verrà riaperto se non totalmente almeno parzialmente, come chiesto da Ancarani, al traffico".