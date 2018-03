Via Baiona e Romea Nord: ripristinato l'asfalto dopo il maltempo

Sono terminati i lavori di somma urgenza nella rotonda degli Ormeggiatori, sulla via Baiona camionabile nel tratto di fronte alla Marcegaglia e sulla via Romea Nord nell’anello di fronte a Hera, deliberati dalla giunta su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani per la sistemazione e la messa in sicurezza, dopo il deterioramento a seguito di diversi giorni di pioggia e neve.

L’impegno economico è stato di 200mila euro e ha permesso di sistemare sulla rotonda degli Ormeggiatori e sulla Baiona il manto stradale e le banchine e ripristinare la regolare viabilità dopo la chiusura di una parte della rotatoria; sulla via Romea Nord la riasfaltatura ha risolto il problema delle buche e degli avvallamenti per le quali erano state poste transenne per interdire il traffico nei tratti pericolosi.