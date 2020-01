Via Baiona sarà messa in sicurezza, la Pigna esulta: "Finalmente ci siamo"

"Finalmente ci siamo. Dopo decenni di solleciti e di richieste che si scontravano puntualmente con il disinteresse della amministrazioni a guida Pd Ravenna, ora la Baiona sarà messa in sicurezza". A esultare è la capogruppo in consiglio della Pigna, Veronica Verlicchi: durante la seduta del consiglio comunale di martedì, infatti, è stata approvata la mozione presentata dal gruppo consiliare di opposizione con la quale si impegna il sindaco Michele de Pascale ad avviare al più presto l'iter amministrativo e tecnico per la messa in sicurezza della strada.

"I tempi per la realizzazione della nuova viabilità, che porrà anche un rimedio definitivo all'annoso problema delle code che si formano all'ingresso dello stabilimento della Marcegaglia, dovrebbero essere contenuti anche in virtù del fatto che il progetto di modifica della strada è già stato elaborato e approvato - spiega Verlicchi - Si tratta di un successo inaspettato considerando che solo pochi mesi fa, ad aprile 2019, lo stesso consiglio comunale aveva bocciato una nostra analoga proposta con il voto contrario della maggioranza a guida Pd. Ma così come abbiamo fatto per la Ravegnana Bis, dopo l’immotivata bocciatura, abbiamo insistito, accompagnando gli atti depositati al consiglio con il relativo progetto tecnico (entrambi elaborati dall'ingegner Barbieri) e mantenendo così l’impegno assunto a questo proposito con i lavoratori degli stabilimenti industriali e i cittadini ravennati. Finalmente, con l’approvazione della mozione, la messa in sicurezza della via Baiona si farà. Noi vigileremo affinché la messa in sicurezza della strada proceda celermente ed eviti ritardi".