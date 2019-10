Dai campi esce del fumo: contadino scopre un ordigno bellico

Grossa "sorpresa" nella prima serata di martedì per un contadino. L'uomo, intorno alle 19.30, stava lavorando nei suoi campi a Conventello nei pressi di via Basilica, quando si è accorto che dal terreno che aveva appena smosso stava uscendo del fumo. Il contadino si è subito fermato e ha chiamato i Vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto con partenza da Ravenna insieme ai Carabinieri di Savarna e Polizia Locale. Si tratta presumibilmente di un ordigno belico risalente alla II Guerra Mondiale. È giunta anche una squadra di artificieri.

Onde evitare problemi, via Basilica è stata chiusa ai mezzi pesanti all'intersezione con via Fenaria Vecchia per chi proviene da Sant'Alberto e all'"intersezione con la SS 16 per chi proviene da Glorie nonché all'intersezione con via Scolo Pignatta. Non è consentito avvicinarsi ma non ci sono pericoli per la popolazione. La strada verrà completamente interdetta durante le attività di disinnesco e rimozione dell’ordigno previste per mercoledì e riaprirà al traffico a conclusione delle operazioni.