Via Guaccimanni verso la riapertura al traffico

Venerdì il gruppo La Pigna ha depositato un ordine del giorno per chiedere la riapertura del varco zona traffico limitato di via Guaccimanni. "Riteniamo che tale tratto debba essere riaperto, sia per agevolare il traffico diretto all'unico parcheggio rimasto nelle immediate vicinanze del centro storico (quello di largo Firenze), sia per favorire le tanto martoriate attività commerciali nel cuore della città, nonché per snellire la già pesante viabilità ravennate - spiega la capogruppo Veronica Verlicchi - L'ordine del giorno segue quello da noi presentato nel giugno 2017 col quale, oltre all'apertura della ztl di via Guaccimanni, chiedevamo anche la momentanea apertura del tratto di via di Roma, in virtù della temporanea chiusura di via Oriani, l'unica via di accesso al parcheggio di Largo Firenze. Ora apprendiamo che l'assessore ai lavori Pubblici, Roberto Fagnani, ha deciso di aprire, in via sperimentale, il tratto di via Guaccimanni: probabilmente sarà un caso che tale dichiarazione arrivi proprio a pochi giorni dalla presentazione della nostra proposta. 'Giochi di Palazzo' a parte, ciò che conta è che si proceda, finalmente, alla riapertura di un tratto che è rimasto chiuso per troppi anni, causando gravi problemi al centro storico e alla viabilità".