Via le auto da piazza Garibaldi, si "sognano" gli autobus gratuiti: ecco il Piano urbano della mobilità sostenibile

Ravenna muove i primi passi verso la "mobilità del futuro": e anche un pezzettino dell'opposizione ci crede, anche se in gran parte rimane scettica. Il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), presentato nei giorni scorsi, è stato infatti adottato martedì pomeriggio dal Consiglio comunale con 22 voti favorevoli, compresi quelli dei consiglieri d'opposizione di Ravenna in Comune e del Gruppo misto; cinque contrari (i consiglieri di Lega Nord, Forza Italia e Lista per Ravenna) e due astenuti (CambieRà e La Pigna).

L'obiettivo, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, è una "città più vivibile, accogliente e sociale", con investimenti per 44 milioni di euro e accesso a finanziamenti ministeriali, europei e regionali. Una città da vivere in maniera più "naturale", grazie a un programma di lavori che si estende su dieci anni e che mette in sinergia tre fattori: ambientale, economico e sociale. Tanti gli interventi "giaà in campo", aggiunge Fagnani, ricordando che è stato incassato un milione di euro per i piani strategici di mobilità. Le azioni, prosegue l'assessore, "vanno fatte parallelamente", dall'aumento dei parcheggi e della eco ztl al potenziamento del trasporto pubblico locale.

"Ambiente, sociale ed economico sono i tre piedi, se uno viene meno, falliscono le strategie", conclude l'assessore mettendo in evidenza il "cambio di passo con gli imprenditori": ora serve un "cambiamento culturale importante". "Obiettivi ambiziosi", conferma Rudy Gatta del Partito democratico, sollecitando "verifiche periodiche sull'attuazione" dei vari aspetti: pedonalità, sicurezza, mobilità elettrica e turistica, merci urbane, accessibilità dei disabili, ciclabilità, trasporto pubblico locale, organizzazione del traffico, sosta e infrastrutture. Il concetto è quello di "citta' fruibile", aggiunge la capogruppo repubblicana Chiara Francesconi, lodando la "positivtà del metodo: si disegna la città". Daniele Perini di Ama Ravenna, che si è visto approvato un ordine del giorno per eliminari i posti auto di piazza Garibaldi posti lungo la facciata delle Poste - che impediscono la vista della Tomba di Dante per chi viene da Piazza del Popolo - auspica una grande tutela del centro storico.

Dai banchi dell'opposizione anche Massimo Manzoli di Ravenna in Comune si è visto approvare il suo emendamento per un'indagine sulla possibilità di un trasporto pubblico locale a zero emissioni e gratis per i ravennati. "Questa ipotesi di introdurre gradualmente servizi gratuiti di trasporto pubblico a emissioni zero, fino ad arrivare alla completa gratuità del servizio - spiega Manzoli - ha lo scopo principale di ridurre il traffico veicolare privato, responsabile di gran parte delle emissioni legate alla mobilità. La gratuità ha lo scopo di incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici per l’intera cittadinanza".

Bocciati invece i due ordini del giorno presentati da Lega Nord, Lista per Ravenna e Forza Italia. "Chiediamo un rovesciamento delle priorità", spiega l'azzurro Alberto Ancarani: il Pums è un "meraviglioso concentrato di buone intenzioni, ma le tempistiche?", si interroga mettendo in evidenza la "grande ipocrisia per cui per tenere lontane auto si creano percorsi tortuosi". Per il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi "la preoccupazione è che la mobilità peggiori invece di migliroare. Servono scadenzari precisi" come i "paletti ben chiari e percepiti" contenuti negli ordini del giorno. Dal Gruppo misto Marco Maiolini chiede solo auto elettriche e ibride in centro storico, mentre Emanuele Panizza ipotizza per il trasporto pubblico locale una "sorta di metro di superficie". Nessuno sconto da Veronica Verlicchi della Pigna: "È il libro dei sogni di Fagnani. Tante belle intenzioni, ma non ci sono gli strumenti applicativi". La parola passa ora a cittadini e associazioni per le osservazioni, dopodichè il Pums tornerà in consiglio comunale per la votazione finale.