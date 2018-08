Via le auto dal centro per "Argillà Italia 2018": modifiche alla viabilità

L'appuntamento del 31 agosto, 1 e 2 settembre prossimi a Faenza, con “Argillà Italia”, mostra mercato europea di ceramica, arte e artigianato, comporterà diverse modifiche alla viabilità cittadina. Sabato 1 settembre non si terrà il tradizionale mercato ambulante di piazza del Popolo e piazza della Libertà, che sarà recuperato nella giornata di domenica 4 novembre 2018. Già dalle ore 22.00 di mercoledì 29 agosto e fino a lunedì 3 settembre, per consentire il montaggio degli stand, sarà vietata la sosta in via Campidori, su entrambi i lati nel tratto da viale Baccarini a via S.Nevolone, in viale Baccarini davanti al Museo internazionale delle ceramiche, in corso Baccarini (da via Campidori a via Cavour), corso Mazzini (dall'intersezione con via Cà Pirota a via Cavour).

Dalle ore 7.00 di venerdì 31 agosto fino alle ore 24.00 di lunedì 3 settembre divieto di transito e sosta, inoltre, in via Cavour (da corso Mazzini a via Santa Maria dell'angelo), via Pistocchi, via Pasolini e via Bertolazzi. Via XX Settembre sarà chiusa al traffico dalle ore 7.00 del 31 agosto alle ore 24.00 del 2 settembre, nel tratto compreso da via Naviglio a corso Baccarini. In questi giorni saranno rimossi i dissuasori all'intersezione fra corso Mazzini, corso Baccarini e via Cavour. Infine, saranno riaperte alla circolazione alcune zone a traffico limitato: via XX Settembre (da via Naviglio a corso Garibaldi), via S.Maria dell’Angelo (da via Cavour a via Zanelli), via Severoli (da via Zanelli a corso Matteotti), corso Garibaldi (da via XX Settembre a via Micheline) e via Bertucci (da piazza XI Febbraio a corso Garibaldi. Dalle ore 8.00 di giovedì 30 agosto alle ore 12.00 di lunedì 3 settembre sarà inoltre vietata la sosta, esclusi i veicoli autorizzati con il pass Argillà, su parte di piazzale Pancrazi, nelle due corsie centrali dall'entrata di via Oberdan verso il parco Bucci.