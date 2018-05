Via le radici, si rifà la strada a Marina di Ravenna: viabilità modificata

E’ previsto per lunedì 21 maggio l’avvio di un intervento di manutenzione straordinaria di viale Socrate Bernardini, a Marina di Ravenna, nel tratto da viale Spalato a viale Agamennone Vecchi. I lavori, per un investimento complessivo di 99mila euro, consisteranno, previa bonifica delle radici dei pini, nella riasfaltatura di tratti della sede stradale e di parte dei marciapiedi. Si prevede la conclusione non oltre il 14 giugno.

Durante i lavori saranno istituiti, a seconda delle necessità e nei tratti di volta in volta interessati, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di sosta permanente con zona rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli, restringimenti di carreggiata con senso unico alternato di circolazione.