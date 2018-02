Via libera al deposito di gas al Porto, Movimento 5 stelle: "Tanti interrogativi non risolti"

Martedì il progetto per un deposito di gas naturale liquefatto da 20mila metri cubi a Marina di Ravenna ha avuto il via libera definitivo dal Ministero dello Sviluppo Economico. E puntualissimo arriva anche il commento dedi due candidati alle elezioni politiche per il Movimento 5 stelle, David Zanforlini (candidato alla Camera nel collegio uninominale Emilia-Romagna 3) e Alessandro Ruffilli (candidato al Senato nel collegio uninominale Emilia-Romagna 2).

"Ribadiamo quanto detto in questi mesi sull’argomento, sia a livello locale che dal gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle, che ha presentato diversi atti in merito, tra cui la richiesta di istituzione, ai sensi di legge, di una “inchiesta pubblica”, al fine di rendere il progetto

più chiaro e condiviso con i cittadini - spiegano i due candidati - Due incontri pubblici non sono certo bastati per chiarire le domande di tutti i ravennati, che dovranno imbattersi con le 17mila nuove autocisterne previste ogni anno a servizio del deposito, e restano senza risposta le preoccupazioni delle migliaia di residenti di Marina di Ravenna e Porto Corsini. Il deposito sarà contiguo ad un impianto a rischio di incidente rilevante e si aggiunge alle decine di impianti di questo tipo esistenti nel porto industriale; ma soprattutto risultano senza valutazione gli impatti di un incidente che potrebbe accadere durante la navigazione delle gasiere e delle bettoline a servizio del deposito. Da un'attenta analisi, la distanza delle navi cariche di Gnl in transito dalle abitazioni risulta pari a circa 60/70 metri dalle abitazioni più prossime al Candiano. I cittadini hanno raccolto firme, partecipato e chiesto spiegazioni, ma non hanno ricevuto alcuna risposta del perché sarà necessario costruire un impianto di stoccaggio di questo tipo proprio in quel punto, e così esporre a possibili rischi tuttora senza valutazione gli abitanti di Marina di Ravenna e Porto Corsini. Riteniamo che non sia questo il modo per rendere consapevoli e informati i cittadini dei progetti in corso, specialmente se di questa rilevanza e impatto sul territorio".

Della stessa idea anche Stefano Gardini, candidato alle elezioni politiche con il Popolo della Famiglia: "Vogliamo risposte sui principali dubbi a tutt’oggi aperti: aumento del traffico su via Baiona senza nessun adeguamento della viabilità; adeguamento delle banchine nell’area, ad oggi ancora nebulosa e incerta sia nei piani che nei finanziamenti; un piano industriale al momento rimasto nei cassetti che ci dica quali sono le strategie e le previsioni di navi alimentate a gnl che vengano ad approvvigionarsi a Ravenna; l’aumento di rischiosità del traffico di bettoline e navi da trasporto del gnl nel Candiano visti anche i recenti incidenti, navi-container fanno pochi danni, uno scontro tra navi cariche di gnl o l’impatto contro una banchina potrebbero avere conseguenze drammatiche; il reale uso della centrale elettrica interna, la sua capacità produttiva e i suoi livelli di inquinamento".